Le elementari iniziano l’anno nel Campus di Provezze

Per i bambini provagliesi della primaria, manca ormai pochissimo al nuovo inizio di un anno scolastico, in un nuovo plesso, a Provezze. «È tutto pronto - affermano gli amministratori - si sono conclusi i lavori di adeguamento del Campus dell’infanzia, struttura che già prima ospitava la scuola e che da quest’anno diventerà la primaria del territorio». Non solo, il trasporto per gli studenti di Provaglio sarà gratuito, è stata rivista la mobilità della frazione e partirà un Pedibus, un servizio di accompagnamento a piedi per chi invece risiede a Provezze.
Nei giorni scorsi, il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato, nella fase cautelare, la legittimità del percorso seguito dal Comune di Provaglio d’Iseo in merito al trasferimento della scuola primaria dal capoluogo alla frazione di Provezze. «Prendiamo atto con soddisfazione dell’ordinanza, che nella fase cautelare riconosce la correttezza del percorso amministrativo seguito e affronta positivamente molti dei principali profili contestati - afferma il sindaco Enzo Simonini - esprimiamo inoltre apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici comunali e dai professionisti coinvolti, che hanno accompagnato l’intero percorso con approfondimenti tecnici, progettuali e amministrativi, oggi valorizzati anche nelle considerazioni espresse dal Tar».
Il futuro delle scuole di Provaglio d’Iseo è stato oggetto, negli ultimi mesi, di un confronto acceso, a testimonianza dell’importanza che la comunità attribuisce all’istruzione. Le decisioni assunte dall’Amministrazione comunale nascono da un percorso lungo e strutturato, basato su analisi tecniche, valutazioni economiche e dialogo con l’Istituto Comprensivo. Le verifiche effettuate sul plesso scolastico di via Roma hanno evidenziato criticità strutturali e impiantistiche legate all’età dell’edificio e agli standard progettuali superati.
Le conclusioni tecniche sono state chiare: il riammodernamento dell’edificio esistente non rappresenta una soluzione sostenibile né sotto il profilo della sicurezza né sotto quello economico. La sicurezza di studenti e personale, oltre che la valorizzazione del patrimonio comunale esistente, è stata il criterio prioritario che ha guidato ogni decisione dell’Amministrazione Comunale ed è per questo che si è scelto di trasferire la scuola primaria di Provaglio presso il Campus di Provezze a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Le scelte tengono conto anche del calo demografico: gli alunni della primaria passeranno dai 270 del 2025/2026 a circa 190 nel 2030/2031, consentendo nel tempo una riorganizzazione più efficiente degli spazi.