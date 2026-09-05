Le Carrozze panoramiche protagoniste dell’estate a Paratico

Paratico ha catalizzato l’attenzione dell’estate. Il successo dell’iniziativa delle Carrozze panoramiche, i numerosi eventi organizzati dal comune, la trasmissione televisiva sui treni storici che l’ha coinvolto, hanno fatto sì che il paese lacustre sia stato visitato ed apprezzato da moltissimi turisti. La Fondazione FS, nel tracciare un primo bilancio sul debutto delle nuove carrozze panoramiche introdotte in via sperimentale sulla linea Palazzolo-Paratico-Sarnico, ha confermato un successo superiore alle attese, quasi tutte le corse programmate hanno registrato il sold out.
Due giornate in più
Per rispondere alla crescente domanda di viaggio a bordo di queste speciali vetture, realizzate dal recupero di antichi carri pianali e destinate ad arricchire l’offerta del turismo ferroviario nazionale, la Fondazione FS Italiane ha programmato due ulteriori giornate di circolazione, previste per sabato 5 e domenica 6 settembre.
L’iniziativa, presentata lo scorso 20 giugno dalla Fondazione FS Italiane, gode del patrocinio dell’Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia ed è realizzata in collaborazione con Trenord. I biglietti per viaggiare a bordo delle vetture panoramiche sulla linea Palazzolo - Paratico / Sarnico sono disponibili sul sito di Fondazione FS e su tutti i canali di vendita di Trenitalia e Trenord al costo di 15 euro a/r. I temi più apprezzati dell’iniziativa sono sicuramente l’invito a rallentare, osservare e lasciarsi guidare dal panorama che scorre dal momento che l’itinerario si snoda su uno dei percorsi più suggestivi della Lombardia.
Il percorso
I dieci chilometri sono ricchi di scorci che mutano a ogni curva, campi coltivati, i vigneti della Franciacorta, tratti boschivi e il fiume Oglio che accompagna il treno fino al Lago d’Iseo; il viaggio diventa un’esperienza immersiva e coinvolgente, un belvedere in movimento da cui osservare il paesaggio, respirare la campagna e riscoprire il piacere del viaggiare. Una volta a destinazione, percorsi ciclopedonali, cammini lungo il fiume e borghi locali permettono di proseguire l’esperienza secondo i propri ritmi.
Questa novità assoluta nel panorama del trasporto ferroviario turistico, è stata appoggiata dalle amministrazioni locali. Nicola Tengattini, vicesindaco del comune di Paratico, ha affermato: «Questo servizio è un primo passo verso il futuro della linea ferroviaria Paratico-Palazzolo e l’iniziativa segue una strategia di promozione del territorio, un turismo sostenibile, emozionale e internazionale, capace di unire la nostra storia a una proposta moderna e al passo coi tempi».