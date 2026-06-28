L’invito a rallentare, osservare e lasciarsi guidare dal panorama che scorre è valido per il nuovo servizio della Fondazione FS che dalla fine del mese di giugno propone le «Carrozze panoramiche sulla via del Sebino». L’itinerario si svolge lungo la linea Palazzolo-Paratico, uno dei percorsi più suggestivi della Lombardia, dieci chilometri ricchi di scorci che mutano a ogni curva, campi coltivati, i vigneti della Franciacorta, tratti boschivi e il fiume Oglio che accompagna il treno fino al lago d’Iseo. Grazie alle carrozze panoramiche, il viaggio diventa un’esperienza immersiva e coinvolgente, un belvedere in movimento da cui osservare il paesaggio, respirare la campagna e riscoprire il piacere del viaggiare.
In bici e a piedi
Una volta a destinazione, percorsi ciclopedonali, cammini lungo il fiume e borghi locali permettono di proseguire l’esperienza secondo i propri ritmi. Questa novità assoluta nel panorama del trasporto ferroviario turistico, è stata appoggiata dalle Amministrazioni locali. Nicola Tengattini, vicesindaco del comune di Paratico, ha affermato: «La politica del fare si misura sui risultati. Con l’inaugurazione delle carrozze panoramiche sulla Palazzolo-Paratico, abbiamo dimostrato che chi crede nei progetti e combatte contro lo scetticismo, alla fine vince ma non vince il singolo bensì il territorio, le idee, la qualità.
Questo servizio è un primo passo verso il futuro della linea ferroviaria Paratico-Palazzolo e l’iniziativa segue una strategia di promozione del territorio, un turismo sostenibile, emozionale e internazionale, capace di unire la nostra storia a una proposta moderna e al passo coi tempi.
Accoglienza
I visitatori viaggeranno tra i vigneti e l’Oglio, trovando a Paratico un’accoglienza strutturata, dall’Infopoint del Bosco Taxodi alle visite guidate di luglio». Ogni sabato, fino al 29 agosto, con due partenze la mattina da Palazzolo, alle 10 ed alle 12.10 e due nel pomeriggio, alle 17 ed alle 19.50, le carrozze panoramiche trasporteranno i turisti fino a Paratico. Da qui si potrà rientrare a Palazzolo sempre con quattro orari diversi lungo il corso della giornata così da permettere la scelta per differenti momenti del giorno. Biglietti e tariffe per una sola tratta ammontano a 7.50 euro a persona, per i bambini fino a 4 anni gratuito.