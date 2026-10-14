Lavoro e formazione: il Cfp Zanardelli di Chiari resta un modello

Un nuovo anno di corsi e formazione continua per la sede di Chiari del Cfp Zanardelli, da decenni punto di riferimento per le attività professionalizzanti in tutto l’Ovest Bresciano. Nei giorni scorsi, la sede di via Santissima Trinità ha ospitato l’assessora regionale a Istruzione, formazione e lavoro, Simona Tironi, oltre a mezza Giunta comunale, capitanata dal sindaco, Gabriele Zotti. A fare gli onori di casa, assieme a studenti (circa 600) e docenti, i vertici provinciali del Cfp: il presidente Aristide Peli, la vicepresidente Luisa Ghedi e il direttore generale, Federico Fontana.
A nome dell’intera comunità, il sindaco Zotti ha voluto rivolgere «un caloroso augurio di buon lavoro ai ragazzi che intraprendono questo percorso. La formazione professionale, in particolare in una realtà socioeconomica come quella di Chiari, è un punto di riferimento fondamentale per la crescita dei giovani e per l’integrazione con il tessuto produttivo del territorio».
I punti di forza
Per rispondere a un mondo, quello del lavoro, sempre più sfaccettato e in evoluzione, la sede clarense del Cfp - guidata dalla responsabile Raffaella Galloni - coniuga la tradizione manifatturiera alle moderne esigenze dei servizi d’impresa. In laboratorio si passa dall’impiantistica elettrica industriale alle lavorazioni meccaniche su macchine utensili, dalla termoidraulica ai sistemi informatici per ufficio. La sartoria, invece, valorizza la vocazione tessile-artigiana del territorio, mentre il percorso dei servizi d’impresa punta su funzioni amministrative e di front office richieste oggi da logistica, retail e studi professionali. C’è poi, sul fronte inclusività, anche un corso, quello per operatori del legno, che prevede percorsi personalizzati per alunni con disabilità.
I numeri
Il tutto in stretto collegamento con le altre otto sedi bresciane del Zanardelli, azienda speciale «della Provincia di Brescia - ha ricordato Fontana - che nell’anno appena iniziato conta su 2.814 allievi, con più di 400 docenti e 164 corsi attivi. L’anno scorso, invece, le molte proposte avanzate hanno coinvolto ben 7.053 partecipanti, suddivisi in 780 corsi».
Per conoscere più da vicino tutta l’offerta, previsti fino a gennaio diversi open day. È possibile un incontro telefonando al numero 030.712401.