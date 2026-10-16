Lavori a Manerba per dare più respiro alla passeggiata che guarda il lago

Il lago resta lì, ma per qualche mese bisognerà cambiare strada per goderselo. Da lunedì 12 ottobre, a Manerbam la passeggiata tra via del Rio e il confine con San Felice è chiusa: è iniziato il cantiere per rifare il tratto tra il Torchio e la Romantica. Il progetto vale due milioni di euro e riguarda la passeggiata, una delle più frequentate del basso Garda.
L’intervento
Il tratto interessato misura circaun chilometro e 400 metri : oggi è largo due metri, dopo i lavori arriverà a tre. La nuova pavimentazione sarà in calcestruzzo architettonico, mentre l’illuminazione sarà potenziata con segnapasso a led. Anche il ponte sul torrente Rio resterà al suo posto, ma sarà sottoposto a manutenzione, con la sostituzione dell’assito e la tinteggiatura del parapetto. È un percorso nato quando le passeggiate a lago fuori dai centri abitati erano ancora una rarità. Oggi accompagna residenti e visitatori lungo una delle spiagge più estese e frequentate del Garda bresciano.
L’allargamento di un metro servirà a rendere più agevole il passaggio e a migliorare la fruibilità del lungolago, con nuovi spazi verdi. Il cantiere servirà inoltre a sistemare alcune infrastrutture meno visibili, ma decisive quando il cielo si fa grosso e l’acqua cerca una via d’uscita. In contemporanea alla passeggiata sarà realizzato un tratto di «coda a lago», la tubazione che convoglia le acque piovane in caso di allagamento, con l’obiettivo di intervenire su un problema che riguarda la zona della Pieve. Sarà sostituito anche un tratto della fognatura a lago.
Le risorse
«È un progetto importante, che darà ancora più lustro a una delle spiagge più belle del lago», spiega il sindaco Flaviano Mattiotti. Le risorse arrivano da più enti: 500mila euro dalla Regione, 800mila dall’Autorità di bacino e 700mila dal Comune. I lavori sono stati concentrati nella stagione invernale per ridurre l’impatto sulla stagione balneare, ma la chiusura riguarda anche i mesi in cui la Romantica continua a essere una meta per passeggiate e per godere del paesaggio.
L’obiettivo indicato alla ditta è chiudere il cantiere entro il 12 aprile 2027. La data cade dopo Pasqua, che sarà il 28 marzo, ma il Comune conta di riaprire prima. Nel bando è stato inserito un premio di accelerazione: un incentivo economico per spingere l’impresa a consegnare l’opera in anticipo rispetto al termine massimo.
La chiusura è totale nel tratto interessato: non si può accedere alla passeggiata né transitare sulla battigia. Restano però disponibili le altre spiagge di Manerba e il percorso nelle immediate vicinanze del Torchio.