Manerba, la passeggiata La Romantica si rifà il look

Tra i sassolini chiari della Romantica e gli ormeggi del Torchio, Manerba si rifà il look. La lunga passeggiata a lago – una delle più frequentate del basso Garda – sarà completamente riqualificata, con una nuova pavimentazione, illuminazione a led e un metro in più di larghezza. Il progetto, annunciato nei mesi scorsi, entra ora nella fase operativa: l’Autorità di Bacino ha avviato l’indagine di mercato per individuare le imprese che saranno invitate alla gara d’appalto.

Investimento

Il tratto interessato è lungo circa 1.400 metri, dalla zona di via Del Rio fino all’accesso alla spiaggia accanto al resort Onda Blu. L’intervento è uno dei dieci finanziati dalla Regione nell’ambito del programma triennale di valorizzazione delle aree demaniali lacustri. La nuova passeggiata sarà più larga: l’attuale sezione di due metri verrà portata a tre, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità in un’area tra le più amate e frequentate del lago.

Il progetto prevede il rifacimento completo della pavimentazione in calcestruzzo architettonico e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica con segnapasso a led. Il ponte esistente sul torrente Rio sarà mantenuto, ma sottoposto a manutenzione straordinaria, con la sostituzione dell’assito e la tinteggiatura del parapetto.

Il valore complessivo dell’opera è pari a due milioni di euro. A copertura dell’investimento concorrono più enti: 500mila euro sono stati stanziati dalla Regione, 800mila provengono da un avanzo di amministrazione dell’Autorità di Bacino, mentre i restanti 700mila sono a carico del Comune di Manerba, che ha previsto un contributo diretto di 200mila euro per il 2026. Secondo quanto stabilito nel protocollo d’intesa tra gli enti coinvolti, i lavori dovranno iniziare nel corso del 2026 e concludersi entro il 2027. La durata complessiva del cantiere, stimata dalla documentazione tecnica, è di 182 giorni.

Turismo

Il tratto Torchio-Romantica è uno dei più iconici del Garda: una camminata fronte spiaggia che fu tra le prime a essere realizzate fuori dai centri abitati. Il progetto punta ad adeguarla agli standard richiesti dal turismo contemporaneo, come ha spiegato nei mesi scorsi il sindaco Flaviano Mattiotti, che aveva anche espresso l’auspicio di veder prolungata la passeggiata oltre i confini comunali. «Si tratta di un investimento strategico – aveva dichiarato – che valorizza uno spazio già molto amato da residenti e turisti. Un lungolago più accessibile, sicuro e curato può fare la differenza, anche in termini di qualità dell’accoglienza e di immagine del territorio».