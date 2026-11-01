Lavenone, cane bloccato in un canalone salvato dopo quattro ore e mezza

Quattro chilometri in fuoristrada, altri 45 minuti a piedi e infine una calata di 40 metri per raggiungere un cane rimasto bloccato in un canalone roccioso. Una storia a lieto fine per Bandera, che è stato riportato a casa, dopo aver vissuto una giornata di paura lontano dal suo proprietario.
Intervento particolarmente impegnativo questa mattina, domenica 1° novembre, in località Vaiale, a Lavenone, dove i Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare l’animale.
Il lavoro
La squadra ha raggiunto la zona con mezzi fuoristrada, proseguendo poi a piedi per circa tre quarti d'ora fino al punto in cui si trovava il cane. Per raggiungerlo e riportarlo in salvo è stato necessario ricorrere alle tecniche Saf (Speleo alpino fluviali), con una calata di circa 40 metri.
Il recupero
Bandera, trovato debilitato e con alcune escoriazioni, è stato sistemato in un'apposita imbragatura e successivamente trasportato a valle all'interno di uno zaino di sostegno. L'intervento, durato complessivamente circa quattro ore e mezza, si è concluso con la riconsegna del cane al proprietario.