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Lavenone, cane bloccato in un canalone salvato dopo quattro ore e mezza

Bandera, questo il nome dell’animale, era rimasto intrappolato in una zona impervia in località Vaiale. I Vigili del fuoco lo hanno raggiunto e riportato a valle con un'imbragatura
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il cane Bandera salvato dai Vigili del fuoco
Il cane Bandera salvato dai Vigili del fuoco

Quattro chilometri in fuoristrada, altri 45 minuti a piedi e infine una calata di 40 metri per raggiungere un cane rimasto bloccato in un canalone roccioso. Una storia a lieto fine per Bandera, che è stato riportato a casa, dopo aver vissuto una giornata di paura lontano dal suo proprietario. 

Intervento particolarmente impegnativo questa mattina, domenica 1° novembre, in località Vaiale, a Lavenone, dove i Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare l’animale.

La discesa al sicuro dell'animale
La discesa al sicuro dell'animale

Il lavoro

La squadra ha raggiunto la zona con mezzi fuoristrada, proseguendo poi a piedi per circa tre quarti d'ora fino al punto in cui si trovava il cane. Per raggiungerlo e riportarlo in salvo è stato necessario ricorrere alle tecniche Saf (Speleo alpino fluviali), con una calata di circa 40 metri.

Il recupero

Bandera, trovato debilitato e con alcune escoriazioni, è stato sistemato in un'apposita imbragatura e successivamente trasportato a valle all'interno di uno zaino di sostegno. L'intervento, durato complessivamente circa quattro ore e mezza, si è concluso con la riconsegna del cane al proprietario.

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