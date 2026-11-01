Lavenone, cane bloccato in un canalone salvato dopo quattro ore e mezza

Bandera, questo il nome dell’animale, era rimasto intrappolato in una zona impervia in località Vaiale. I Vigili del fuoco lo hanno raggiunto e riportato a valle con un'imbragatura

Simone Bracchi Giornalista 01 novembre 2026 1 ' di lettura

Il cane Bandera salvato dai Vigili del fuoco Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti caneintrappolatocanalonevigili del fuocoLavenone Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...