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Lavenone, affittasi bar a canone zero e bollette pagate: il bando

Ubaldo Vallini
Il locale, nello stesso stabile del municipio, è già dotato di arredi e attrezzature. Utenze coperte fino a 3mila euro e un contributo fino a 4mila euro per le attività di servizio
Il bar è all'interno del Municipio - Foto dal sito del comune di Lavenone
Il bar è all'interno del Municipio - Foto dal sito del comune di Lavenone
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Bar comunale affittasi a canone zero, più compensazioni, purché divenga un centro di aggregazione: è tutto qui, nella formula scelta dal Comune, il senso di un bando che prova a rimettere in funzione uno spazio fermo, trasformandolo in un presidio quotidiano per il paese.

Servizio pubblico locale

La decisione è stata formalizzata con l’istituzione di un servizio pubblico locale, scelta non così frequente per realtà di queste dimensioni, ma ritenuta necessaria per garantire continuità e funzione sociale. «Pur di aprire un centro di aggregazione nel territorio del nostro comune, con annesso locale di somministrazione di alimenti e bevande, abbiamo deciso di istituire un servizio pubblico locale» spiega il sindaco Franco Delfaccio, mettendo in fila priorità e obiettivi.

Il locale, nello stesso stabile del municipio, è già dotato di arredi e attrezzature, dal banco bar alla cucina completa, dai tavoli alle sedie, pronti per essere utilizzati senza interventi iniziali rilevanti.

Condizioni

Le condizioni economiche seguono la stessa logica: nessun canone d’affitto, utenze coperte fino a 3mila euro e un contributo fino a 4mila euro per le attività di servizio, tra pulizie, manutenzione delle aree esterne e altre incombenze legate alla gestione. In totale, una compensazione che può arrivare a toccare anche 13mila euro, legata però a obblighi precisi: apertura regolare, cura degli ambienti, organizzazione di iniziative e attenzione a minori, anziani e persone con fragilità, con tempi di risposta rapidi alle richieste della comunità.

La sostenibilità dell’esercizio pubblico dovrà passare dunque anche dalla capacità di generare relazioni, occasioni di incontro e ovviamente anche presenza. La gara sarà assegnata privilegiando la qualità delle proposte, soprattutto sugli eventi e sull’impatto sociale, più che sull’offerta economica. Le offerte dovranno arrivare entro il 27 aprile. I locali sono pronti, le condizioni definite. Resta da capire chi avrà voglia — e progetto — per trasformare uno spazio già allestito in un luogo vissuto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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