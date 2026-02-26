Desenzano, il chiosco della Spiaggia d’Oro dovrà essere inclusivo

Non sarà un chiosco qualunque. Alla Spiaggia d’Oro il nuovo gestore dovrà servire caffè e bibite, ma anche garantire inclusione lavorativa, salvamento in acqua, manutenzione di 13.500 metri quadrati di area pubblica e carrozzine speciali per persone con disabilità. Il bando è stato pubblicato: ora la scelta politica annunciata a dicembre diventa gara.

I dettagli

Il Comune ha avviato la procedura per la concessione del chiosco e delle aree attigue, con una durata di 7 anni e 7 mesi, dal 1° aprile al 31 ottobre 2033. Ma la novità non sta nella scadenza, bensì nei destinatari: potranno partecipare esclusivamente cooperative sociali di tipo B o loro consorzi, con almeno il 30% di lavoratori con disabilità o svantaggiati inseriti nei programmi di lavoro protetto. Una scelta maturata in Consiglio comunale con un voto unanime, sostenuta da maggioranza e minoranze, che ora trova concretezza nel bando appena pubblicato.

Vi si delinea un affidamento che va ben oltre la semplice somministrazione di alimenti e bevande. Il concessionario dovrà garantire apertura quotidiana dal 1° aprile al 31 ottobre, con orario minimo 8–22, e assicurare il servizio di salvamento dal 1° giugno al 30 settembre, dalle 10 alle 19, con bagnini abilitati e attrezzature complete. Non solo. Dovranno essere messe a disposizione gratuitamente due carrozzine da spiaggia «Job» per persone con disabilità, assicurata la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera area in concessione, compresi verde e bagni pubblici, e garantito il libero accesso ai servizi igienici. Sono previsti fino a 15 eventi annui gratuiti organizzati o patrocinati dal Comune, con obbligo di collaborazione e ripristino delle aree.

Aspetti economici

Sul piano economico, la base d’asta è fissata in 40mila euro annui per il chiosco principale, cui si aggiungono 10mila euro per il magazzino in corso di acquisizione. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 70 punti alla proposta tecnica e 30 all’offerta economica. Non conterà solo il rialzo, ma la qualità del progetto di gestione, il piano di inclusione lavorativa, l’organizzazione dei servizi e la sostenibilità complessiva. Sono previste tariffe massime per lettini e ombrelloni, divieto di installazione di slot machine, obbligo di interrompere la diffusione sonora all’aperto entro le 24.

Sociale

La Spiaggia d’Oro si distingue così dalle altre concessioni del litorale, dove la valorizzazione economica ha guidato bandi aperti al mercato. Qui l’obiettivo dichiarato resta diverso: offrire un presidio stabile su un’area sensibile, garantire un servizio ai frequentatori e creare opportunità di lavoro per chi rischia di restarne escluso.