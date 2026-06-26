L’ambasciatore tedesco: «Italia e Germania unite al centro dell’Europa»

Dopo la visita sul Garda, Thomas Bagger è stato in città dove ha incontrato i rappresentanti delle imprese bresciane e la sindaca Laura Castelletti

Stefano Zanotti Giornalista 26 giugno 2026 2 ' di lettura

Da sinistra Giangiacomo Calovini, Mariastella Gelmini e Thomas Bagger - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Thomas Baggerambasciatore tedescoindustriaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...