Il Garda, anomala oasi mediterranea ai piedi delle Alpi

Un’oasi mediterranea incastonata tra le Prealpi. È questa la straordinaria anomalia geografica che definisce il Garda, un immenso bacino d’acqua dolce capace di comportarsi come un vero e proprio mare interno. Con la sua superficie e la sua notevole profondità, la massa idrica del Benaco opera come un gigantesco serbatoio termico: accumula l’energia del sole durante la stagione estiva per poi rilasciarla gradualmente nel corso dei mesi invernali.
Questo fenomeno riduce drasticamente le escursioni termiche e mitiga il clima circostante, creando un microclima unico in tutto l’arco alpino, capace di proteggere la conca lacustre dai venti freddi del Nord.
Questa condizione climatica privilegiata ha favorito, nel corso dei secoli, l’attecchimento e la proliferazione di una vegetazione squisitamente mediterranea, cresciuta rigogliosa a latitudini altrimenti improbabili e a brevissima distanza dai rilievi montuosi.
Il paesaggio
Il paesaggio gardesano è così dominato dai toni argentei degli olivi – da cui si ricava un olio Extravergine Dop tra i più pregiati ed estremi al mondo –, dalla silhouette slanciata dei cipressi, dalla macchia di lecci, allori, mirto e persino dalle piante di cappero che colonizzano le pareti rocciose a sbalzo sull'acqua.
Simbolo incontrastato di questo riuscito connubio tra natura e ingegno umano sono gli agrumi. I limoni trovano sul lago un habitat ideale a partire dal XIII secolo, introdotta secondo la tradizione dalla presenza dei frati francescani.
Per proteggere le coltivazioni dalle rare ma insidiose gelate invernali, lungo la riviera bresciana nacquero le celebri limonaie: ardite architetture rurali composte da pilastri in muratura, terrazzamenti e travi in legno che nei mesi freddi venivano chiuse con vetrate e assi.
Tra le colonne portanti dell’economia locale per secoli, caratterizzano ancora oggi la costa da Maderno fino a Gargnano, Tignale e Limone sul Garda. Questa straordinaria biodiversità non rappresenta soltanto una singolarità botanica o uno scorcio di inestimabile valore estetico, ma costituisce il cuore pulsante dell'identità agricola, turistica e culturale del territorio. Un ecosistema delicato ed eccellente che richiede oggi nuove strategie di tutela, sospeso tra le sfide del cambiamento climatico e la necessità di preservare una tradizione secolare unica nel suo genere.