È stato sorpreso mentre faceva da palo a un complice che stava svaligiando un’abitazione in via Benacense, in centro a Brescia. Un albanese di 42 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per furto in abitazione in concorso.
L'intervento
L’intervento è scattato dopo la segnalazione al 112 da parte della vigilanza privata. All’arrivo degli agenti, un uomo è riuscito a fuggire correndo sui tetti, mentre il 42enne è stato bloccato sulle scale di un condominio vicino. In tasca aveva una collana di perle, 110 euro, una ricetrasmittente e materiale elettronico. Nell’auto utilizzata dall’uomo, risultata rubata lo stesso giorno in provincia di Milano, sono stati recuperati altri gioielli, un profumo di lusso, parti dell’impianto di videosorveglianza e oltre dieci arnesi da scasso, tra cui piedi di porco e cesoie.
I proprietari dell’abitazione di via Benacense hanno riconosciuto alcuni degli oggetti recuperati, ma all’appello mancherebbero denaro e due orologi di valore.
Il 42enne è stato portato in carcere e il questore Paolo Sartori ha inoltre disposto l’allontanamento dal territorio nazionale, con espulsione al momento della scarcerazione.