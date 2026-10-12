Ladri alla primaria di Lograto: rubati soldi e materiale scolastico

È stato un risveglio amaro per gli insegnanti e gli alunni della scuola primaria di Lograto, presa di mira dai ladri nella notte tra domenica e lunedì. Sembra che i malviventi siano entrati passando da una finestra dopo aver tolto la corrente al polo di via Valtulini, che ospita anche il plesso dell’Infanzia, probabilmente per non fare scattare l’allarme.
La testimonianza
Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro gli ambienti, rovistando negli spazi riservati agli insegnanti. «Hanno forzato le cassettiere e messo tutto in disordine – racconta uno dei docenti della scuola –. Sembrerebbe mancare una parte del materiale, ed è una cosa ancora più spiacevole se teniamo conto del fatto che una parte l’abbiamo acquistata a spese nostre». Non solo. «Manca anche una lim, una delle lavagne interattive», continua il docente.
La fuga
I ladri poi sono fuggiti passando dalla porta principale, portando con sé il bottino e anche una piccola somma di denaro racimolato qua e là. La scoperta è avvenuta poco prima dell’inizio delle lezioni, quando il personale scolastico ha fatto i conti con l’incursione. Sull’episodio indagano i carabinieri che poche settimane fa erano intervenuti anche presso la scuola materna di via Gabaneto, nella vicina Travagliato, dove un ladro aveva scassinato la macchinetta del caffè.