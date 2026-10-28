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Ladri in casa mentre la famiglia cena: 60enne aggredito con una mazza

È successo martedì sera a Lonato: i malviventi sono riusciti a scappare con un paio di orecchini, ferite non gravi per l’uomo
Ladro in azione (archivio)
Ladro in azione (archivio)

È stata una serata di paura quella di una famiglia di Lonato, che ieri, martedì 27 ottobre, mentre stava cenando si è ritrovata a faccia a faccia con una banda di ladri. È successo attorno alle 20.30, quando hanno sentito i rumori provenire da una delle stanze dell'abitazione. E in effetti è proprio lì che i ladri stavano scardinando una cassaforte.

Dall'incontro, stando a quanto raccontato dalle vittime di quella che è diventata di fatto una rapina, si è passati a un'aggressione con una mazza ai danni del padre di famiglia che avrebbe cercato di fermare la fuga di uno dei malviventi.

I ladri a quanto risulta sono riusciti a scappare con un paio di orecchini, mentre l'uomo, 60 anni cardiopatico, è stato portato in ospedale solo per degli accertamenti, visto che è stato poi dimesso immediatamente. Sul caso indagano i carabinieri, ma dalle prime ricostruzioni non sembrerebbe che l'uomo sia stata colpito con violenza, visto che non avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi.

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