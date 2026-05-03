Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaItalia e Estero

La relazione degli ispettori Mic, per la Biennale «Mosca non invitata»

Dopo le polemiche per la riapertura del Padiglione russo arrivano le sette pagine di relazione messa a punto dagli inviati del ministero della Cultura a Venezia
Il Padiglione russo nello spazio dei Giardini della Biennale di Venezia - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il Padiglione russo nello spazio dei Giardini della Biennale di Venezia - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Biennale di Venezia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...