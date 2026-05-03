La relazione degli ispettori Mic, per la Biennale «Mosca non invitata»
Dopo le polemiche per la riapertura del Padiglione russo arrivano le sette pagine di relazione messa a punto dagli inviati del ministero della Cultura a Venezia
Il Padiglione russo nello spazio dei Giardini della Biennale di Venezia - Ansa © www.giornaledibrescia.it
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