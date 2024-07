La narrazione gentile del Covid diventata volano di generosità

Quando il buio della pandemia è arrivato ci siamo trovati persi, tutti drammaticamente sulla stessa barca, travolti dalla tempesta. Per non far prevalere lo sconforto è arrivata la reazione sul fronte della sanità e della scienza per superare quella tragedia, ma a Brescia (zona tra le più colpite al mondo dal virus), dall’Editoriale Bresciana, è partita anche la decisione di fare un racconto diverso, un racconto da cui potesse scaturire la speranza. È così nata (con la collaborazione della Fondazione della comunità bresciana) quella straordinaria avventura del bene che è stata aiutiAMObrescia: 58mila donatori e 19 milioni di euro raccolti destinati a contrastare la pandemia intervenendo là dove c’era più bisogno.

Le onorificenze

Nascono proprio dalla gratitudine per quanto fatto in quei giorni le onorificenze consegnate al Centro pastorale Paolo VI. Quattro benemerenze: «Il tempo della gentilezza Covid 19» che la Croce rossa italiana ha assegnato al vescovo Pierantonio Tremolada e al nostro direttore Vallini; la medaglia d’oro del Sacro militare Ordine costantiniano di san Giorgio conferita all’Editoriale Bresciana nella persona del presidente Pierpaolo Camadini, e alla Diocesi di Brescia nella persona del vicario generale mons. Gaetano Fontana.

«Il tempo della gentilezza Covid 19», la consegna delle onorificenze - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gratitudine

Gran cerimoniere dell’appuntamento, oltre che mente e principale artefice dei conferimenti, è stato mons, Arnaldo Morandi, parroco di San Gervasio e incaricato diocesano per le Cause di canonizzazione, oltre a molto altro. «Il nostro Ordine - ha detto mons. Morandi nella veste di segretario generale dell’Ordine costantiniano - intrattiene, a livello nazionale e internazionale, da molti anni un rapporto di stretta collaborazione con la Croce rossa italiana, per via degli obiettivi comuni in sostegno dei più bisognosi, ciò permette di gestire congiuntamente numerose iniziative», alla luce di questo il sacerdote ha, appunto, proposto ai vertici di Croce rossa e dell’Ordine costantiniano l’assegnazione dei riconoscimenti: «Benemerenze che vogliono testimoniare un senso di profonda gratitudine», ha detto.

Sorella Emilia Bruna Scarcella, ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa ha consegnato le onorificenze a Vallini e a mons. Tremolada, sottolineando, per il nostro direttore, l’impegno nella promozione «di tante piccole-grandi storie di dono, solidarietà e creatività, capaci di controbilanciare i dati che esprimevano la pesante dimensione delle sofferenze, delle perdite, dei lutti» (e ai progetti Sos tablet e Sos valvole e respiratori), per il Vescovo, tra le altre cose, «la concessione del Centro pastorale Paolo VI per le persone in convalescenza post Covid», per aver «personalmente visitato gli ospedali della diocesi incontrando gli ammalati e il personale sanitario».

Il direttore Vallini (pure lei crocerossina), ricordando quanto fatto anche nell’impegno per un racconto il più possibile positivo, ha voluto condividere il riconoscimento «con i 58mila donatori e con i tanti partner che ci hanno affiancato».

Mons. Tremolada, «emozionato nel ricordare la pandemia che ci ha toccato tutti profondamente», ha sottolineato come dalla sofferenza sia partita una bontà/generosità che «è stata uno spartiacque, è stata l’inizio di una rinascita, il seme della speranza che ha germogliato». Durante la consegna si è anche ricordato quando il Venerdì santo del 2020 il Vescovo ha percorso in solitudine le vie del centro con la reliquia della santa croce.

Il presidente Camadini, sottolineando come aiutiAMObrescia sia stata «un’esperienza di coinvolgimento totale», ha sottolineato che «nel bisogno ci siamo sentiti tutti un po’ fratelli, questo è stato fondamentale per non cadere nello sconforto e trovare la forza per reagire».