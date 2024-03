La linea ferroviaria Marone-Pisogne riapre il 31 marzo

I disagi per i pendolari sono quasi finiti: la tratta ferroviaria Marone-Pisogne riaprirà il 31 marzo. La notizia, già preannunciata in diverse circostanze, è stata confermata negli ultimi giorni ufficialmente da Ferrovie Nord Milano, che lo ha comunicato anche al Comune maronese, interessato alla conclusione dei lavori ferroviari da cui dipende la riapertura di una risorsa turistica preziosa come la ciclopedonale Vello-Toline.

Per Fnm quindi l’attuale intervento di messa in sicurezza delle linea non andrà oltre una manciata di giorni. «Abbiamo ricevuto la comunicazione dell’imminente riapertura da Ferrovie Nord - racconta il vicesindaco Maruro Zanotti - che ci ha dato il via libera alla riorganizzazione dei lavori di asfaltatura della Vello-Toline, interrotti lo scorso 21 settembre dopo la caduta di un camion sulla ferrovia. La riasfaltatura al momento del grave incidente era già a buon punto e oggi alla conclusione manca poco».

Questo significa che per l’estate la vecchia litoranea ciclo-pedonale sarà nuova di zecca. I lavori sulla ferrovia hanno comportato il rafforzamento del muro in pietra che sostiene l’infrastruttura ferroviaria tra le gallerie Vaccarezzo e Santa Barbara. Per realizzarlo, con il posizionamento di contrafforti, è stato necessario tra le altre cose installare un ponteggio aggrappato alla roccia e sospeso nel vuoto. Già ricollocate le reti paramassi danneggiate.