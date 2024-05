La generosità concreta dei bresciani per le vittime di piazza Loggia

Anche grazie alla sottoscrizione del nostro giornale furono raccolti 562 milioni di lire dopo il 28 maggio 1974

Il corteo per le vittime della strage di piazza Loggia

Cittadini anonimi, bresciani di città e provincia, partiti politici, banche, aziende, gruppi di lavoratori, associazioni di categoria. Dopo soli tre giorni la sottoscrizione lanciata dal Giornale di Brescia superò i 27 milioni di lire. Una Fiat 500, per fare un raffronto, costava poco meno di 800mila lire. Il giorno dopo la Strage, il 29 maggio, il nostro quotidiano invitò i lettori a «una gara di generosità» per le famiglie delle vittime. Il GdB, che aveva promosso analoghe iniziative per l’all