La Fonte di Mompiano accoglie lo stupore dei bresciani

«Più ci saranno gocce d'acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza». Lo diceva Madre Teresa di Calcutta celebrando uno degli elementi fondamentali per la vita dell’uomo e del pianeta. E lo celebra anche il mondo, il 22 marzo, con la giornata dedicata all’acqua. Per l’appuntamento in calendario A2A ha deciso di aprire, questo fine settimana, le visite alla Fonte di Mompiano e ai depuratori di Verziano e Gavardo.

A Mompiano

La Fonte di Mompiano, tra le principali mete scelte dai bresciani per questa occasione, è una sorgente che alimenta la città di Brescia sin dall’antichità (anche se oggi il suo contributo si è ridotto al 14%, mentre i due depuratori sono modelli di tecnologia e di cura ambientale.

«Sono tornato dopo 40 anni dalla prima visita – racconta Angelo - . Ero alle elementari e quella gita me la ricordo ancora. È un posto magnifico, per questo ho deciso di portare anche mio figlio».

In molti hanno deciso di visitare l'impianto - © www.giornaledibrescia.it

Grandi e piccini insieme alla scoperta di una fonte di acqua e di sorpresa: «Iniziativa interessantissima» dicono tutti in coro al termine della visita guidata che ha accompagnato vari gruppi alla scoperta della sorgiva. Mentre alla vista dell’acqua, dietro al vetro installato per la sicurezza del percorso, le parole lasciano spazio a tanti «oooh» di stupore.

A2A

«Siamo molto attenti alla cura dell’acqua, alle dispersioni e al consumo dei cittadini – afferma Tullio Montagnoli, amministratore delegato di A2A Ciclo Idrico presente ieri ad una delle visite - perché è un bene molto prezioso che dobbiamo imparare a consumare in modo consapevole.

La tecnologia consuma molta acqua, in un futuro che sarà ancora più tecnologico risparmaire acqua è un dovere di tutti. Ci sono tanti bambini e questo è molto bello: li coinvolgiamo sempre, le scuole vengono spesso nei nostri impianti. È importante partire da loro»