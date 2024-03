Per la Giornata mondiale dell’acqua A2A apre al pubblico i suoi impianti

Per la Giornata mondiale dell’acqua, che si celebra ogni anno il 22 marzo, A2A ha deciso di aprire i propri impianti, così che i cittadini possano toccare con mano l’impegno costante della Life Company per prendersi cura del ciclo dell’acqua, dalla fonte alla depurazione. Nel corso del weekend del 22-23-24 marzo saranno organizzate visite guidate, previa prenotazione sul portale www.eventia2a.it/giornatamondialeacqua.

Si potranno visitare la Fonte di Mompiano (22 marzo, dalle 14 alle 18; 23-24 marzo dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18), sorgente che alimenta la città di Brescia sin dall’antichità, anche se oggi il suo contributo, unito a quello della sorgente di Cogozzo, si è ridotto al 14% dell’acqua immessa in rete; il depuratore di Verziano (23-24 marzo, ore 9-12 e 14-17), un modello di tecnologia e di economia circolare; il depuratore di Gavardo (24 marzo, ore 9-12 e 14-17), inaugurato a fine 2021 ed eletto da Legambiente cantiere simbolo del ciclo idrico «per la transizione ecologica», che ha consentito a 3 Comuni (Gavardo, Villanuova sul Clisi e Vallio Terme) di uscire dalla procedura di infrazione europea.

L’apertura degli impianti alla popolazione da parte di A2A ha dunque l’obiettivo di aumentare la conoscenza su cosa c’è prima del rubinetto e dopo lo scarico del lavandino, e quindi aiutare all’uso consapevole di questo bene prezioso.