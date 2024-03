Calano i consumi idrici: a Brescia risparmiati 11,5 milioni di metri cubi di acqua

Meno perdite di acqua per 4 punti percentuali (nel 2023 è stato disperso il 27% del flusso idrico, ma sei anni prima si sfiorava il 32%) e minori consumi da parte dei bresciani, che hanno fatto risparmiare 11 milioni e mezzo di metri cubi di oro blu.

È così che quest’anno Brescia festeggia degnamente il 22 marzo, la Giornata mondiale dell’acqua istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite. E in una fase storica contraddistinta da tensioni geopolitiche e crisi climatica, il tema scelto per la celebrazione del 2024 è «Water for Peace» (Acqua per la Pace). Il bene più prezioso per la vita e la prosperità resta infatti ancora una chimera per intere porzioni di mondo, con 2,2 miliardi di persone che vivono senza acqua potabile.

Strategie

E proprio in un’ottica di protezione e distribuzione equa di una risorsa essenziale, A2A Ciclo idrico ha da tempo avviato una rigorosa campagna di sensibilizzazione tra i bresciani per evitare gli sprechi. E i primi risultati sono arrivati: negli ultimi sei anni, grazie agli investimenti per ridurre le perdite e alla comunicazione agli utenti, l’acqua immessa nelle reti dei Comuni serviti è calata di quasi 12 milioni di metri cubi, sette e mezzo dei quali nella sola città di Brescia).

Fondamentali, per individuare con tempestività eventuali dispersioni, sono stati la «distrettualizzazione» della rete e il progetto Aquarius: quest’ultimo ha portato all’installazione di 452 sensori nel Comune di Brescia, che hanno individuato 136 perdite, subito riparate. Primi passi non ancora risolutivi, ma attraversati lungo un giusto percorso virtuoso. Basti pensare che, nonostante quasi un terzo della rete idrica bresciana sia ancora un colabrodo, in Italia viene perso in media il 42,2% di acqua.

E seguendo lo stesso sentiero, in occasione della Giornata dell’acqua A2A ha deciso di aprire i propri impianti a partire da domani e fino a domenica, per permettere ai cittadini di toccare con mano l’impegno costante della Life Company per prendersi cura del ciclo dell’acqua, dalla fonte alla depurazione. Visite che Tullio Montagnoli - amministratore delegate di A2A Ciclo Idrico - definisce «un esercizio di educazione civica» ma anche «di rispetto nei confronti di quelle popolazioni che non hanno accesso all’acqua e che vivono vicino ai propri scarichi perché non hanno fognature né impianti di depurazione».

Porte aperte

Si potranno visitare la Fonte di Mompiano (22 marzo, dalle 14 alle 18; 23-24 marzo dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18), sorgente che alimenta la città di Brescia sin dall’antichità, anche se oggi il suo contributo, unito a quello della sorgente di Cogozzo, si è ridotto al 14% dell’acqua immessa in rete.

Spazio quindi al depuratore di Verziano (23-24 marzo, ore 9-12 e 14-17), un modello di tecnologia e di economia circolare che tratta i reflui di 300mila abitanti della città e di parte dell’hinterland, e al depuratore di Gavardo (24 marzo, ore 9-12 e 14-17), inaugurato a fine 2021 ed eletto da Legambiente «cantiere» simbolo del ciclo idrico «per la transizione ecologica», che ha consentito a 3 Comuni (Gavardo, Villanuova sul Clisi e Vallio Terme) di uscire dalla procedura di infrazione europea. Lo scopo delle visite straordinarie in programma nel fine settimana (alle quali è possibile prenotarsi sul sito www.eventia2a.it/giornatamondialeacqua) è quello di far «capire qual è il lavoro che permette di scaricare nell’ambiente l’acqua utilizzata da cittadini riportandola nelle condizioni migliori e più simili a come le abbiamo prelevate all’origine», conclude Montagnoli.

E l’utilizzo consapevole dell’acqua, il suo risparmio e il riuso una volta che l’acqua viene «ripulita» dagli impianti di depurazione, è oggi sempre più urgente.