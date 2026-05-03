La banda Inico di Montichiari festeggia due secoli di musica
Cominciano oggi gli appuntamenti organizzati dell’ensemble, l’associazione più longeva del territorio tra crisi e successi
Gianantonio Frosio
Un momento del concerto di dicembre 2025 al teatro Bonoris - © www.giornaledibrescia.it
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