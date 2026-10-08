Lo fermano a Roè: in auto aveva il kit per la truffa dello specchietto

L’uomo ha tentato di sfuggire alla Locale, che lo ha poi trovato con il vetro rotto, del gesso e delle pistole ad acqua: il Comando invita le eventuali vittime della truffa a presentare denuncia

Ubaldo Vallini 08 ottobre 2026 2 ' di lettura

Specchietto rotto, gesso e pistole ad acqua: il kit che ha portato alla denuncia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti truffa dello specchiettotruffaRoè Volciano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...