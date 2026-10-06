«Hai rotto lo specchietto, dammi i soldi»: truffa sventata a Ospitaletto

Un 18enne avrebbe chiesto denaro e minacciato un anziano di circa 80 anni. La Polizia locale ha assistito al diverbio ed è intervenuta

Emma Crescenti 06 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il giovane ha messo in scena la truffa dello specchietto Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti truffatruffa dello specchiettoPolizia localeOspitaletto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...