«Hai rotto lo specchietto, dammi i soldi»: truffa sventata a Ospitaletto

Prima lo ha accusato di aver urtato lo specchietto della sua auto, poi gli ha chiesto insistentemente un risarcimento in denaro, con tanto di minacce. Provvidenziale è stato l'intervento della Polizia locale di Ospitaletto, che questa mattina ha permesso di sventare un tentativo di truffa ai danni di un anziano. Il malvivente, un 18enne italiano e senza fissa dimora, è stato denunciato.
Nel parcheggio
Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane litigare con la sua vittima. Un uomo di circa 80 anni, residente in paese, che – così sosteneva il truffatore – nel fare manovra con la sua auto all'interno di un parcheggio avrebbe urtato lo specchietto della sua Volkswagen Golf, rovinandolo. Dopo essersi avvicinato gli ha presentato il conto, pretendendo un risarcimento in denaro e arrivando anche a minacciarlo. Ne è nato un acceso diverbio che ha attirato l'attenzione della pattuglia, intervenuta prontamente. Il presunto danno contestato non ha però trovato riscontro nelle successive verifiche, che hanno invece permesso di accertare e interrompere il tentativo di truffa: gli agenti hanno quindi raccolto da denuncia dell'anziano nei confronti degli 18enne e provveduto a sequestrare il veicolo.
Massima attenzione
Non è mancato l'appello alla popolazione. «In caso di presunti incidenti o richieste di denaro anomale – spiega il comandate della Polizia locale Corrado Gatti, assieme al sindaco Laura Trecani – è bene non consegnare contanti e non lasciarsi intimorire. È importante mantenere la calma, non discutere e contattare immediatamente le Forze dell’Ordine. Questi episodi possono colpire chiunque, ma spesso vengono scelti come vittime proprio gli anziani. Per questo prevenzione, attenzione e tempestività possono fare la differenza».