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Isorella, scoperta discarica abusiva di copertoni e pezzi di automobili

In un capannone di 1000 metri quadrati, i militari hanno trovato migliaia di gomme e rottami accatastati, tra cui rifiuti pericolosi, che venivano gestiti senza autorizzazione. Denunciato il titolare della società
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

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I carabinieri nel capannone di Isorella

Doveva essere un capannone agricolo. Era invece diventato una discarica abusiva di vecchi copertoni e parti di auto. È quello che i carabinieri forestali hanno scoperto a Isorella all’interno dello stabile che era stato affittato ad una società, di proprietà di un uomo di origini ghanesi, che si occupa del recupero di parti di autoveicoli.

I militari hanno trovato migliaia di pezzi accatastati, tra cui rifiuti pericolosi, che venivano gestiti senza autorizzazione. Al momento dell’arrivo dei carabinieri, otto persone stavano caricando i pezzi in container.

Il capannone, di oltre 1000 metri quadri, è stato sequestrato e il titolare dell’attività è stato denunciato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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