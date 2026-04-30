Isorella, allarme agricoltori: «No alla deviazione del Naviglio»
Le aziende agricole si mobilitano contro il progetto della tangenziale: la deviazione del canale rischia di lasciare senz'acqua mille ettari di terreno. Richiesta una soluzione alla Provincia per evitare un danno economico inestimabile
Giulia Bonardi
Il Naviglio all'altezza dell'ipotetica rotonda
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