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Isorella, allarme agricoltori: «No alla deviazione del Naviglio»

Le aziende agricole si mobilitano contro il progetto della tangenziale: la deviazione del canale rischia di lasciare senz'acqua mille ettari di terreno. Richiesta una soluzione alla Provincia per evitare un danno economico inestimabile
Giulia Bonardi
Il Naviglio all'altezza dell'ipotetica rotonda
Il Naviglio all'altezza dell'ipotetica rotonda

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deviazioneNaviglioirrigazioneIsorella
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