Iseo, taser a scuola: ragazzo di 16 anni lo usa contro quattro compagni

Lo studente ha azionato lo storditore elettrico nell’aula magna dell’Antonietti. Nessuno è rimasto ferito: il dispositivo è stato recuperato dai carabinieri e il giovane denunciato

Simone Bracchi Giornalista 25 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il taser sequestrato dai carabinieri Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti taserscuoladenunciaminorenneIseo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...