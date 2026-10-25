Iseo, taser a scuola: ragazzo di 16 anni lo usa contro quattro compagni

Ha portato uno storditore elettrico a scuola e lo ha azionato contro quattro compagni di classe. Protagonista un minorenne, un ragazzo di 16 anni, identificato dai carabinieri intervenuti la mattina di giovedì 22 ottobre all’Antonietti di Iseo.
A chiedere l’intervento dei militari è stata la dirigenza dell’Istituto, dopo aver segnalato la presenza del dispositivo, simile a un taser, nell’aula magna.
La denuncia
I carabinieri di Iseo, affiancati dai colleghi di Chiari, hanno avviato gli accertamenti in coordinamento con la Procura per i minorenni di Brescia. Il giovane, prima del loro arrivo, aveva gettato lo storditore nel cortile interno della scuola. Il taser è stato poi recuperato dai militari su indicazione dello stesso studente.
Secondo quanto ricostruito, lo storditore elettrico era stato utilizzato contro quattro compagni, tutti minorenni. Nessuno ha riportato lesioni né ha avuto bisogno di cure mediche. Al termine degli accertamenti, lo studente è stato denunciato per l’ipotesi di possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. È stato quindi riaffidato ai genitori.