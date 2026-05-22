Iseo, lavori per 20 milioni di euro tra ospedale e Casa di comunità

Cinque cantieri aperti e due in programma all’ospedale di Iseo e alla vicina Casa di comunità : in questo secondo caso fervono i lavori perché il termine è previsto entro la fine di giugno.

Tra gli interventi principali nel presidio vi è la nuova Radiologia, il cui investimento ammonta a 3 milioni di euro così come procede l’intervento di adeguamento antisismico dell’ex convento , il chiostro, del valore di 2,5 milioni di euro, con conclusione prevista a maggio 2027 mentre è stato completato a marzo l’intervento di efficientamento energetico dell’edificio detto «Trifoglio» con sostituzione di tutti i serramenti, pari a 1,5 milioni di euro. Sono in corso i lavori di adeguamento antincendio dello stesso edificio, per ulteriori 1,5 milioni di euro, con conclusione prevista a gennaio 2027.

Pronto soccorso e tecnologia

Per quanto riguarda l’emergenza-urgenza, l’intervento di riqualificazione del Pronto soccorso, finanziato con 4,5 milioni di euro, è att ualmente in fase di ultimazione. Sul fronte del potenziamento tecnologico, il presidio ospedaliero è stato di recente dotato di nuove apparecchiature, tra cui un nuovo tavolo telecomandato per la radiologia, un sistema radiologico polifunzionale e una nuova Tac dedicata al Pronto soccorso, per un investimento complessivo di 800mila euro finalizzato a rafforzare la capacità diagnostica e la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini.

L’impegno

In totale quindi gli interventi ammontano a 20 milioni e nel contempo Asst Franciacorta ha ottenuto nuovi finanziamenti destinati a ulteriori interventi edilizi, tra cui un ulteriore completamento dell’adeguamento antincendio e investimenti in edilizia per danni atmosferici straordinari. Nonostante la complessità degli interventi, l’attività sanitaria è stata e sarà garantita per tutta la durata dei lavori ma tra luglio e agosto l’attività del blocco operatorio sarà temporaneamente trasferita all’ospedale di Chiari per consentire gli interventi di ammodernamento.

La realizzazione della Casa di comunità: è quasi pronta

I numeri

Il ruolo strategico dell’ospedale di Iseo, all’interno della rete dell’azienda, è supportato dai numeri: superano i tremila e trecento i ricoveri annui e il Pronto soccorso nel 2025 ha registrato più di 17mila accessi, con una proiezione superiore ai 18mila accessi per tutto il 2026.

«Il rafforzamento delle aree della Medicina generale, della Geriatria e dell’Ortopedia e Traumatologia dimostrano la volontà di rafforzare un modello sanitario moderno, sicuro e integrato, capace di coniugare innovazione tecnologica, qualità delle cure e prossimità ai cittadini – afferma la direttrice generale dell’Asst Alessandra Bruschi –. L’inserimento di nuovi specialisti geriatri ha consentito di sviluppare ulteriormente percorsi multidisciplinari dedicati alla presa in carico del paziente anziano e fragile e la presenza della Casa di comunità accanto all’ospedale consentirà di sviluppare percorsi più coordinati e accessibili».