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Investono un uomo dopo una lite, tre arresti per tentato omicidio

Episodio da Far West nella notte a Sirmione: al culmine della discussione salgono in auto e lo feriscono. Il 29enne finisce in ospedale in prognosi riservata
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

Intervenuti i carabinieri - Foto © www.giornaledibrescia.it
Intervenuti i carabinieri - Foto © www.giornaledibrescia.it

Nottata da Far West a Sirmione. Il bilancio della lite scoppiata fuori da un fast food parla di un uomo investito con un’auto, di una vetrata di un salone di acconciature sfondata e di tre arresti.

Prognosi riservata

Il ferito è un 29enne di origini pachistane di casa nel Mantovano. L’uomo è stato soccorso e ricoverato in prognosi riservata alla Poliambulanza di Brescia, ma non è in pericolo di vita. I giovani accusati di averlo ridotto in quelle condizioni, tre uomini di origine turca, sono a Canton Mombello, con l’accusa di tentato omicidio.

In poche ore i carabinieri della Compagnia di Desenzano sono risaliti agli autori e li hanno arrestati
In poche ore i carabinieri della Compagnia di Desenzano sono risaliti agli autori e li hanno arrestati

L’episodio è accaduto in via Brescia. Poco chiara è ancora l’origine della lite. Quello che è certo per i Carabinieri della Compagnia di Desenzano intervenuti nell’immediatezza, è che al culmine della discussione i tre ragazzi turchi, tra i 25 e i 27 anni, sono saliti su una Mercedes Classe A e, invece di andarsene, hanno deciso di portare ad estreme conseguenze la lite. Il conducente,  il più grande dei tre, ha accelerato e puntato dritto verso uno dei contendenti. L’auto ha poi urtato la vetrata del vicino salone di un parrucchiere e l’ha mandata in frantumi. 

L’indagine e l’arresto

I carabinieri della Radiomobile di Desenzano, intervenuti insieme a una pattuglia della Stazione di Lonato, hanno trovato la Mercedes abbandonata poco distante e l’hanno sequestrata. Dopo il rintraccio dell’auto le ricerche sono proseguite ed hanno portato all’individuazione dei tre giovani. Erano a casa, a Sirmione, dove vivono. Sono stati portati in carcere in attesa della convalida. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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