Investono un uomo dopo una lite, tre arresti per tentato omicidio

Nottata da Far West a Sirmione. Il bilancio della lite scoppiata fuori da un fast food parla di un uomo investito con un’auto, di una vetrata di un salone di acconciature sfondata e di tre arresti.
Prognosi riservata
Il ferito è un 29enne di origini pachistane di casa nel Mantovano. L’uomo è stato soccorso e ricoverato in prognosi riservata alla Poliambulanza di Brescia, ma non è in pericolo di vita. I giovani accusati di averlo ridotto in quelle condizioni, tre uomini di origine turca, sono a Canton Mombello, con l’accusa di tentato omicidio.
L’episodio è accaduto in via Brescia. Poco chiara è ancora l’origine della lite. Quello che è certo per i Carabinieri della Compagnia di Desenzano intervenuti nell’immediatezza, è che al culmine della discussione i tre ragazzi turchi, tra i 25 e i 27 anni, sono saliti su una Mercedes Classe A e, invece di andarsene, hanno deciso di portare ad estreme conseguenze la lite. Il conducente, il più grande dei tre, ha accelerato e puntato dritto verso uno dei contendenti. L’auto ha poi urtato la vetrata del vicino salone di un parrucchiere e l’ha mandata in frantumi.
L’indagine e l’arresto
I carabinieri della Radiomobile di Desenzano, intervenuti insieme a una pattuglia della Stazione di Lonato, hanno trovato la Mercedes abbandonata poco distante e l’hanno sequestrata. Dopo il rintraccio dell’auto le ricerche sono proseguite ed hanno portato all’individuazione dei tre giovani. Erano a casa, a Sirmione, dove vivono. Sono stati portati in carcere in attesa della convalida.