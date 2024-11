Investito da un’auto a Bedizzole, è morto il ragazzo

Non ce l'ha fatta l'uruguaiano di 29 anni, Gaston Nicolas Pascal Urgoiti, che ieri sera è stato investito da un’auto mentre camminava sulla strada tra Bedizzole e Nuvolera. Il ragazzo, che era stato ricoverato al Civile in condizioni gravissime, è morto in serata.

Si aggrava dunque la posizione dell'uomo, un uomo di 61 anni, che lo ha travolto, senza fermarsi a prestare soccorso, e che è risultato positivo al test dell'etilometro. Ora sarà indagato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Radiomobile di Desenzano.