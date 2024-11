Investito da un’auto a Bedizzole, conducente positivo all’alcoltest

È risultato positivo all’alcoltest il 61enne che ieri sera ha investito a Bedizzole, a pochi metri dal confine con Nuvolera, un ragazzo di 29 anni, ma senza fermarsi a prestargli soccorso. L’uomo, stando alle prime informazioni, è tornato a casa raccontando l’accaduto ai suo famigliari, ma non era sicuro di aver investito una persona. Sul posto è tornato il figlio, che ha subito chiamato il 112.

I carabinieri della Compagnia di Desenzano, che si stanno occupando della dinamica, lo hanno subito rintracciato, denunciandolo per lesioni personali stradali gravissime, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.

L’incidente

È successo ieri, intorno alle 22.30, tra Bedizzole e Nuvolera: il giovane, originario dell’Uruguay, stava camminando tra via Brescia e via Valtenesi, quando sarebbe stato centrato dall’auto guidata dal 61enne. Allertati i soccorsi, il 29enne è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al Civile a Brescia. Da subito le sue condizioni sono apparse molto critiche.