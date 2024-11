Investito da un’auto, grave un ragazzo a Bedizzole

La Redazione Web

È avvenuto questa sera tra via Brescia e via Valtenesi: il 29enne è stato portato in ospedale in codice rosso

1 ' di lettura

La strada a Bedizzole dove è stato investito il ragazzo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Grave incidente questa sera attorno alle 22.30 a Bedizzole, tra via Brescia e via Valtenesi. Secondo le primissime informazioni un ragazzo di 29 anni sarebbe stato investito da un’auto mentre camminava lungo il ciglio della strada all’altezza del Road Bar, poco prima dell’ingresso all’abitato di Bedizzole. Ancora non si hanno certezze sulla dinamica ma pare che il veicolo che ha investito il giovane si sia allontanato senza prestare soccorso. A chiamare invece il personale sanitario sono state alcune persone presenti al bar: immediatamente l’ambulanza, accompagnata dall’auto medica, è giunta sul posto. Poco dopo sono arrivati anche i Vigili del fuoco. Il 29enne è stato immobilizzato e caricato sul veicolo, per poi essere condotto in ospedale in codice rosso. La dinamica esatta è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Desenzano. Ai militari spetterà capire anche se il conducente dell’auto sia davvero fuggito.

