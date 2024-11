Investito da un’auto a Bedizzole, denunciato un uomo

I Carabinieri della compagnia di Desenzano hanno individuato un uomo di 61 anni, italiano, che ieri sera a Bedizzole, dopo aver investito un ragazzo di 29 anni, non si sarebbe fermato a prestare soccorso. I militari sono al lavoro per chiarire i contorni della vicenda ed appurare se l’uomo si sia davvero allontanato consapevolmente o se non si sia reso conto di quanto successo.

L’incidente

Restano invece gravissime le condizioni del 29enne attualmente ricoverato all’ospedale Civile di Brescia. Ieri, intorno alle 22.30, il giovane si trovava tra via Brescia e via Valtenesi, quando sarebbe stato centrato dall’auto guidata dal 61enne, all’altezza del Road Bar. Proprio i clienti del locale hanno chiamato i soccorsi. Il 29enne è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso a Brescia. Da subito le sue condizioni sono apparse critiche.