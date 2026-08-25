Vestone, donna investita mentre attraversa la strada

Grave incidente lungo la 237 del Caffaro, a Vestone, dove una donna di 79 anni è stata investita da un suv. Sembra che stesse attraversando sulle strisce pedonali. Il fattp è avvenuto questa mattina intorno alle 11:15, nel tratto di strada che porta il nome di via Marconi, all’altezza dell’ufficio delle Poste. La donna, residente a Lavenone, è stata travolta dal mezzo sul quale viaggiava una famiglia residente nel Cremonese.
Proprio in quel momento sulla zona stava imperversando una forte pioggia, che certo ha avuto un ruolo nel limitare la visibilità. L’anziana è stata sbalzata violentemente sull’asfalto, rimediando gravi ferite alla testa e al volto.
Sul posto sono intervenuti i volontari dell’ambulanza di Vestone, l’equipaggio dell’auto infermierizzata della Valle Sabbia e l’eliambulanza. Il mezzo aereo però è stato fatto rientrare velocemente senza feriti a bordo. La 79enne è stata trasferita poi al Pronto soccorso del Civile di Brescia con l’ambulanza, dove è stata ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sono considerate molto gravi.
Rilievi da parte degli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia, che per fugare dubbi sull’esatta posizione dell’investita al momento dell’urto, sulle strisce pedonali oppure a poca distanza, hanno chiesto di poter esaminare le immagini delle telecamere a circuito chiuso di cui è dotato l’ufficio postale.