Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Investì e uccise una bambina davanti all’asilo: condannata a 2 anni e 8 mesi

Il dramma nel giugno del 2024 nel parcheggio della scuola Litte England a Brescia, dove perse la vita la piccola Sofia Archetti
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

Il luogo dove è avvenuto l’investimento in via Caduti del Lavoro a Sant’Anna - Foto © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dove è avvenuto l’investimento in via Caduti del Lavoro a Sant’Anna - Foto © www.giornaledibrescia.it

Due anni e 8 mesi. A tanto è stata condannata la 74enne che nel giugno di due anni fa investì e uccise la piccola Sofia Archetti nel parcheggio della scuola Little England in città. Il giudice dell’udienza preliminare Marco Vommaro è andato oltre la richiesta del pm, che si era fermato a due anni e due mesi.

Il gup ha ritenuto provato l’omicidio stradale, ma prosciolto la donna dall’accusa di lesioni ai danni della nonna con la quale la bambina stava camminando nel parcheggio della scuola di via Caduti del Lavoro per mancanza di querela.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale di Brescia l’anziana al volante era passata dove non avrebbe dovuto. In particolare, invece di seguire il percorso indicato dalla segnaletica aveva preso una scorciatoia e si era trovata addosso alla piccola senza possibilità di evitarla.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
bimba investitaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...