Investì e uccise una bambina davanti all’asilo: condannata a 2 anni e 8 mesi

Due anni e 8 mesi. A tanto è stata condannata la 74enne che nel giugno di due anni fa investì e uccise la piccola Sofia Archetti nel parcheggio della scuola Little England in città. Il giudice dell’udienza preliminare Marco Vommaro è andato oltre la richiesta del pm, che si era fermato a due anni e due mesi.
Il gup ha ritenuto provato l’omicidio stradale, ma prosciolto la donna dall’accusa di lesioni ai danni della nonna con la quale la bambina stava camminando nel parcheggio della scuola di via Caduti del Lavoro per mancanza di querela.
Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale di Brescia l’anziana al volante era passata dove non avrebbe dovuto. In particolare, invece di seguire il percorso indicato dalla segnaletica aveva preso una scorciatoia e si era trovata addosso alla piccola senza possibilità di evitarla.