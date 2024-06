La piccola Sofia non ce l’ha fatta, uno choc per tutta Brescia

La bimba di un anno e mezzo è stata investita da una 74enne alla guida di un Mercedes Glc nel parcheggio della scuola Little England a Sant’Anna

3 ' di lettura

Bimba e nonna investite in viale Caduti del lavoro: la piccola non ce l'ha fatta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Bimba e nonna investite in viale Caduti del lavoro: la piccola non ce l'ha fatta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Bimba e nonna investite in viale Caduti del lavoro: la piccola non ce l'ha fatta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Bimba e nonna investite in viale Caduti del lavoro: la piccola non ce l'ha fatta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Bimba e nonna investite in viale Caduti del lavoro: la piccola non ce l'ha fatta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

È stata una frazione di secondo. Forse per il sole, forse per il cambio automatico azionato non correttamente. Così in un incidente che ha dell’incredibile ha perso la vita una bimba di un anno e mezzo. La tragedia si è consumata nel parcheggio della scuola «Little England» di viale Caduti del Lavoro a Sant’Anna verso le 16, nell’ora di punta in cui i genitori e i nonni si recano a prendere i piccoli che escono rispettivamente dal nido, dalla materna e dalle elementari del complesso scolastico p