Investita e uccisa all’uscita dall’asilo nido: chiesti due anni

Il sostituto procuratore Donato Greco ha chiesto la condanna a due anni e due mesi di carcere per la donna di 74 anni che, nel giugno del 2024 , mentre faceva manovra nel parcheggio della scuola Little England di viale Caduti del Lavoro in città, aveva travolto e ucciso la piccola Sofia Archetti che, per mano alla nonna, stava attraversando il piazzale dopo la sua giornata nell’asilo nido che fa parte del complesso.

La difesa dell’anziana, rappresentata dall’avvocato Felice Arco, ha invece chiesto di assolvere la signora da tutte le ipotesi colpose e, in subordine, di concedere le attenuanti generiche e quelle in caso di concorso di colpa. Dalle indagini della Polizia Locale infatti era emerso che la bimba e la nonna stavano attraversando il piazzale in un punto in cui era vietato il transito dei pedoni. Secondo questa circostanza sarebbe dunque da riconoscere un concorso di colpa tra le parti per l’incidente.