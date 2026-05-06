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Investita e uccisa all’uscita dall’asilo nido: chiesti due anni

La piccola Sofia Archetti morì nel giugno 2024 travolta da un’auto in manovra: la donna di 74 anni al volante accusata di omicidio stradale
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Il luogo dove è avvenuto l’investimento in via Caduti del Lavoro a Sant’Anna - Foto © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dove è avvenuto l’investimento in via Caduti del Lavoro a Sant’Anna - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il sostituto procuratore Donato Greco ha chiesto la condanna a due anni e due mesi di carcere per la donna di 74 anni che, nel giugno del 2024, mentre faceva manovra nel parcheggio della scuola Little England di viale Caduti del Lavoro in città, aveva travolto e ucciso la piccola Sofia Archetti che, per mano alla nonna, stava attraversando il piazzale dopo la sua giornata nell’asilo nido che fa parte del complesso.

Sofia Archetti - © www.giornaledibrescia.it
Sofia Archetti - © www.giornaledibrescia.it

Per la Procura dunque si è trattato di omicidio stradale per il fatto che la 74enne, come dimostrano i video acquisiti, ha «tagliato» il piazzale, passando direttamente da una parte all’altra del parcheggio senza seguire il percorso di uscita.

La difesa dell’anziana, rappresentata dall’avvocato Felice Arco, ha invece chiesto di assolvere la signora da tutte le ipotesi colpose e, in subordine, di concedere le attenuanti generiche e quelle in caso di concorso di colpa. Dalle indagini della Polizia Locale infatti era emerso che la bimba e la nonna stavano attraversando il piazzale in un punto in cui era vietato il transito dei pedoni. Secondo questa circostanza sarebbe dunque da riconoscere un concorso di colpa tra le parti per l’incidente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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