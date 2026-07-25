Investita in bici ad Adro, la donna resta in gravi condizioni

Resta ricoverata in terapia intensiva al Civile, in pericolo di vita, la donna di 34 anni di Capriolo che ieri sera è stata investita ad Adro in via San Pancrazio. Le sue condizioni sono parse fin da subito disperate, visto che non rispondeva agli stimoli a causa di un forte trauma cranico. È stata intubata e trasportata in ospedale.
La donna era in bici ed è stata falciata da dietro da un'auto. Il marito con la figlia erano poco più avanti e fortunatamente non sono stati presi. Il conducente dell'auto si è fermato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Iseo che, oltre a ricostruire la dinamica dell'incidente, dovranno svolgere tutti gli accertamenti del caso.