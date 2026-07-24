Investita da un’auto ad Adro: impatto violento, grave una donna

La 34enne è stata travolta mentre viaggiava sulla sua bicicletta: era incosciente quando sono intervenuti i sanitari. L’incidente è avvenuto in via San Pancrazio

24 luglio 2026

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