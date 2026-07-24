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Investita da un’auto ad Adro: impatto violento, grave una donna

La 34enne è stata travolta mentre viaggiava sulla sua bicicletta: era incosciente quando sono intervenuti i sanitari. L’incidente è avvenuto in via San Pancrazio
Investita una donna ad Adro
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Investita una donna ad Adro

Un’auto l’ha travolta, provocandole diversi traumi e facendole perdere conoscenza. Una donna di 34 anni è stata investita da un’auto ad Adro, in via San Pancrazio, mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta.

Ancora da ricostruire la dinamica: di certo l’impatto è stato forte, e le condizioni della donna – trasportata all’ospedale Civile in codice rosso – sono considerate gravi.

Sul posto, oltre a un’ambulanza e due auto mediche, sono intervenuti i Carabinieri di Chiari per i rilievi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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