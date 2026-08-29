«InSuperAbile», fine del viaggio: la staffetta dell’inclusione è a Cagliari

Penultima tappa per InSuperAbile, la staffetta che quest’anno, attraverso il cammino di Bonaria, ha affrontato un viaggio alla scoperta della Sardegna portando ad ogni chilometro il messaggio dell’inclusione. Oggi la comitiva, formata da una trentina di persone – tra cui una decina di ragazzi e ragazze con disabilità – ha vissuto un’esperienza speciale. Il gruppo ha fatto visita alla comunità del carcere minorile di Quarticciu: il Cammino di Bonaria, infatti, ha inaugurato il 12 dicembre 2025 una speciale bretella di collegamento di circa 15 chilometri che parte dall’istituto penale per i minorenni e arriva alla Basilica di Bonaria a Cagliari, passando per Monserrato.
Le emozioni
«E sperienza forte e molto emozionante – ha detto la responsabile del progetto Mariella Faustinoni –. Siamo stati accolti molto bene dalla direttrice Marilla Baire, che cerca sempre di coinvolgere la comunità alle attività del carcere. Abbiamo parlato del nostro progetto ad una decina di giovani detenuti. Non è stato facilissimo emotivamente. Siamo rimasti un paio d’ore ed è stato un incontro molto significativo. Loro erano molto interessati, hanno fatto domande e condiviso le loro storie. Lo stesso hanno fatto i nostri giovani: è stato un momento di grande umanità».
L’arrivo
Dopo la visita il gruppo ha ricominciato il cammino: «Da lì ripreso abbiamo ripreso a camminare – ha concluso Faustinoni – imboccando il sentiero che riporta sul Cammino di Bonaria fino a Monserrato e poi da lì fino a Cagliari. L’arrivo davanti alla Cattedrale è stato molto emozionante: c’è una lunga scalinata da percorrere prima di arrivare e le reazioni sono state le più disparate. C’è chi è scoppiato in un pianto liberatorio, chi festeggiava per essere arrivato, chi si abbracciava. È stato bellissimo». Le fatiche, e il viaggio, si sono quindi conclusi oggi: domani la giornata sarà dedicata alla visita di Cagliari, per concedere ai partecipanti un po’ di riposo prima del rientro a casa.