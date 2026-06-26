Inseguimento in auto tra Brescia e Bergamo: arrestato un ragazzo

I carabinieri di Dello hanno fermato il 25enne ad Antegnate: aveva buttato un sacchetto di cocaina dal finestrino e guidava con la patente ritirata

26 giugno 2026 1 ' di lettura

Carabinieri a un posto di blocco Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti inseguimentopatente ritirata Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...