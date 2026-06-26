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Inseguimento in auto tra Brescia e Bergamo: arrestato un ragazzo

I carabinieri di Dello hanno fermato il 25enne ad Antegnate: aveva buttato un sacchetto di cocaina dal finestrino e guidava con la patente ritirata
Carabinieri a un posto di blocco
Carabinieri a un posto di blocco

Nel pomeriggio dei mercoledì i Carabinieri di Dello hanno arrestato un 25enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento tra le province di Brescia e Bergamo.

I militari avevano notato l'auto ferma lungo una strada di campagna e si erano avvicinati per prestare assistenza, ma il conducente è fuggito ad alta velocità, guidando in modo pericoloso. Durante la fuga ha anche gettato dal finestrino un sacchetto contenente presumibilmente cocaina.

L'inseguimento si è concluso ad Antegnate, dove il giovane ha abbandonato l'auto e ha tentato di scappare a piedi, opponendo resistenza al momento del fermo. Nessuno è rimasto ferito. Dopo gli accertamenti sanitari, dai quali è stato dimesso senza prognosi, è emerso che guidava con la patente già ritirata. Durante il processo per direttissima ha ammesso di essere stato intento ad assumere cocaina quando ha visto arrivare i carabinieri e di essere fuggito per paura. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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