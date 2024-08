Ingorghi di traffico, quali sono i punti critici sulle strade bresciane

Simone Bottura, Giuliana Mossoni

Ci sono zone in cui è inevitabile restare imbottigliati in code chilometriche. Non solo l’Alto Garda, dove le vecchie gallerie fanno da tappo alla viabilità di turisti e residenti: sotto la lente anche Sebino, Valsabbia e Valtrompia

4 ' di lettura

Le gallerie dell'Alto Garda sono strette al punto che creano ingorghi - © www.giornaledibrescia.it

In una provincia estesa e dalla conformazione varia come quella di Brescia, è normale che ci siano dei punti sul territorio in cui la gestione della viabilità diventa più difficile. In certi casi esasperante. Ci sono alcuni intoppi però, alcuni incancreniti da anni, che per gli automobilisti sono sinonimo di code garantite e incolonnamenti ad ogni ora, mentre per gli amministratori sono dei grattacapo non da poco. Ricostruiamo quali sono quelli che richiedono attenzione e, quando possibile, solu