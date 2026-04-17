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Precipita mentre pulisce una canna fumaria, muore padre di sei figli

Roberto Manieri
La vittima è Massimiliano Lauro, di Gavardo, dove a lungo aveva avuto un bar in centro. L’incidente a Ospitaletto: è caduto da un’altezza di 10 metri
Massimiliano Lauro aveva 46 anni
Massimiliano Lauro aveva 46 anni
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Stava eseguendo un sopralluogo per un lavoro di manutenzione da eseguire su un tetto della casa di un conoscente, quando per cause ancora in corso di accertamento è scivolato ed è caduto da diversi metri di altezza. L'infortunio è accaduto ieri a Ospitaletto.

La vittima è un operaio di Gavardo, classe 1980, Massimiliano Lauro. Immediati i soccorsi sul posto, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare.
La presenza di Lauro sul tetto verso mezzogiorno era solo per una verifica esplorativa del tipo di intervento da svolgere. Sul posto i carabinieri della locale stazione della Compagnia di Chiari.

Chi era Massimiliano Lauro

Originario del Sudan, avrebbe compiuto 46 anni il prossimo dicembre, Massimiliano Lauro era molto conosciuto a Gavardo, dove viveva, perché per anni ha gestito un bar nel centro del paese. Aveva sei figli.

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infortunio mortaleincidente sul lavoroOspitalettoGavardo
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