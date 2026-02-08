Inclusione, clima, Ai: il Carnevale di Montichiari tra festa e riflessioni

Il 24esimo Carnevale Monteclarense ha colorato il cuore della cittadina, portando divertimento, ma anche riflessioni importanti, dal rispetto per l’ambiente all’inclusione sociale, passando per l’Intelligenza artificiale. Ciò grazie alla sfilata degli otto carri allegorici (due non in gara) e quattro gruppi mascherati, con l’aggiunta non competitiva dei Tiratarde di Carpenedolo, protagonisti a Viareggio.

Per le vie

La manifestazione, organizzata con passione dai volontari della Pro loco «Città di Montichiari» in collaborazione con il Comune, è, infatti, anche una sfida incastonata nel Carnevale dei colli. Ebbene, la giuria, composta da rappresentati dell’Amministrazione comunale, fra i quali il sindaco Marco Togni, della parrocchia, dell’informazione, del Carnevale dei colli e del mondo associativo, alla fine ha dovuto esprimersi. L’oro se l’è aggiudicato il bellissimo carro firmato «La carica dei festaioli», giunti da Alpo di Villafranca (Verona), che hanno celebrato la «gioia di stare insieme»; l’argento è spettato alle Brutte bestie di Canneto sull’Oglio (giunti primi, sabato, a Carpenedolo), mentre il bronzo è andato al team di casa, ossia agli Amici del Carnevale di Montichiari. Per i gruppi, sul podio sono saliti i Minions dei carpenedolesi «Il riscatto», al secondo posto i «Contrada Romanini» di Castel Goffredo e al terzo i «Carnevalendo» di Castenedolo.

Un momento della sfilata - © www.giornaledibrescia.it

Tra i temi portati al centro della scena dagli altri carri c’erano, ad esempio, la rivoluzione dell’Intelligenza artificiale («I mia a post» di Castel Goffredo), il rispetto per l’ambiente e i mutamenti climatici («Desbaladoss» di Ghedi) e l’inclusione sociale (i fuori concorso «Scacciapensieri» di Volta Mantovana). Per quanto riguarda gli spettatori, c’erano tantissime principesse giunte da diversi regni, Elsa, un paio di dinosauri, una marea di famosi maghetti e maghette, pirati, gladiatori, diversi supereroi e pure pompieri, dottori e poliziotti, E.T.: insomma, un pubblico di tutto rispetto.

La sfilata al Carnevale di Montichiari - © www.giornaledibrescia.it

«Grazie! Ci fate divertire ogni anno di più» ha commentato Martina Varone, assessora alla Cultura, rivolgendosi alla Pro loco «Città di Montichiari» e al Carnevale dei colli. I prossimi appuntamenti del Carnevale dei colli sono sabato 14 febbraio, alle 14.30 a Concesio, mentre alle 20 a Castenedolo; inoltre domenica 15 febbraio, alle 14 a Castel Goffredo (Mantova).