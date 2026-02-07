Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Il Gran Carnevale Carpenedolese è tornato in centro: la sfilata

Marco Zanetti
La manifestazione non si vedeva in centro dal 2020: c'erano 1500 figuranti provenienti da più province e tra le maschere hanno vinto i ragazzi dell’oratorio di casa
AA

«Scommessa riuscita». Così il sindaco Luca Franzoni commenta entusiasta l’atteso ritorno nel centro storico del 66° Gran Carnevale carpenedolese. Leggermente nascosti da variopinti costumi, in effetti i sorrisi sui volti di grandi e piccini assiepati a bordo strada tra viale Santa Maria e piazza Europa testimoniano il plauso verso un ritorno al passato che non si viveva dal 2020.

La manifestazione

Nella circostanza, in una giornata incredibilmente favorevole dal punto di vista climatico, il cuore della cittadina dei carpini ha accolto 1500 figuranti provenienti da più province. Ad ogni modo, davanti alla giuria, il fattore casa ha prevalso tra i gruppi mascherati, dove i ragazzi dell’oratorio di Carpenedolo si sono appunto aggiudicati il primo premio.

Lotta fino all'ultimo voto, invece, tra Mantova e Verona per quanto riguarda la classifica dei carri allegorici: nella categoria il trionfo rimane nelle mani delle Brutte Bestie della mantovana Canneto sull’Oglio, che superano di mezzo voto i festaioli di Villafranca e colgono dunque un bis dopo il successo strappato già nella scorsa edizione.

Al di là della classifica, l'appuntamento allietato dal collaudato gruppo di animazione (Bobo Bolzoni, Anna Cavallari, Enrico Odescalchi e Franz Ostini) e coordinato da Carpenedolo Eventi con l’ausilio di altre forze (Polizia locale, Protezione civile, Croce Rossa, funzionari del municipio) ha ottenuto il risultato sperato: ridare vita al cuore del paese, come non accadeva da qualche anno ormai.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

