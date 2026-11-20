Era al volante della sua auto in via Artigianale a Montirone quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito in una scarpata. Incidente stradale nella serata di venerdì, intorno alle 22, per un uomo di quarant’anni.
I soccorsi
Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Brescia. L’uomo era infatti rimasto bloccato nell’abitacolo dopo l’impatto, nel quale avrebbe riportato alcune fratture agli arti inferiori. Una volta liberato, è stato portato in ospedale in codice rosso. Non risultano altri veicoli coinvolti. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale.