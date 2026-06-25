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Si schianta contro il guardrail in Tangenziale Ovest: lunghe code

L’incidente nella galleria nei pressi del PalaLeonessa ha creato disagi alla circolazione. Le condizioni dell’automobilista non destano preoccupazione
Il guardrail divelto - © www.giornaledibrescia.it
Il guardrail divelto - © www.giornaledibrescia.it

Tangenziale Ovest bloccata sino ad ora tra code e rallentamenti per un incidente successo questa mattina nella galleria nei pressi del PalaLeonessa.

Un veicolo ha infatti divelto la cuspide del guardrail, tanto che le pattuglie in loco della Polizia Locale hanno ritenuto di bloccare lo svincolo che conduce direttamente in tangenziale. Per questo lungo via Oberdan e per buona parte della Tangenziale Ovest si sono create lunghe code e rallentamenti. Le condizioni dell’automobilista non destano preoccupazione.

Sul posto anche una squadra di Vigili del fuoco che sta mettendo in sicurezza i guardrail divelti e il materiale lasciato sulla carreggiata. I lavori pare possano durare ancora diverso tempo. Si suggerisce un percorso alternativo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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tangenziale Ovestincidente stradalecode
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