Incidente tra Roncadelle e Castel Mella, sta meglio il 12enne investito

Sono in netto miglioramento le condizioni del ragazzino che era stato investito ieri, giovedì, tra Roncadelle e Castel Mella. Secondo le informazioni raccolte dalla Polizia locale, il dodicenne avrebbe riportato un trauma a una mano ma le sue condizioni, in un primo momento valutate molto gravi, sarebbero poi state derubricate in una serie di traumi che il ragazzino ha subito nell’incidente.
Trasportato d'urgenza all'ospedale di Bergamo, gli accertamenti hanno reso possibile che il dodicenne non venisse ricoverato ma fosse solo trattenuto in osservazione, tanto che potrebbe essere dimesso oggi stesso con qualche livido e traumi quantomeno alla mano a causa del contatto col cofano dell'auto, ma sicuramente con un quadro clinico meno preoccupante di quanto inizialmente stabilito.