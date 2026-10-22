Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Grave incidente tra Roncadelle e Castel Mella: investito un ragazzino

L’incidente è avvenuto lungo via Martiri della Libertà. Il giovane è stato travolto da un’auto diretta da Brescia verso Torbole. Sul posto anche l’elisoccorso: impossibilitati ad atterrare, i medici sono scesi con il verricello
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il luogo dell'incidente in via Martiri della Libertà
Il luogo dell'incidente in via Martiri della Libertà

Gravissimo incidente tra Roncadelle e Castel Mella, lungo via Martiri della Libertà, dove un ragazzino è stato investito da un' auto, che da Brescia procedeva verso Torbole. Viste le gravi condizioni del ferito è intervenuto anche l'elisoccorso. Non potendo atterrare i medici sono scesi con il verricello. Sul posto la Polizia locale per i rilievi, disagi alla viabilità.

Il ragazzino di 13 anni, residente sul lato di Castel Mella della strada, a quanto risulta dalle prime informazioni stava attraversando sulle strisce pedonali per tornare verso la propria abitazione, quando è stato investito da un'auto. Proprio a causa dell'incidente anche la madre del giovane si è sentita male ed è stata trasportata in ospedale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidenteRoncadelle
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...