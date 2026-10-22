Grave incidente tra Roncadelle e Castel Mella: investito un ragazzino
L’incidente è avvenuto lungo via Martiri della Libertà. Il giovane è stato travolto da un’auto diretta da Brescia verso Torbole. Sul posto anche l’elisoccorso: impossibilitati ad atterrare, i medici sono scesi con il verricello
Il luogo dell'incidente in via Martiri della Libertà
Gravissimo incidente tra Roncadelle e Castel Mella, lungo via Martiri della Libertà, dove un ragazzino è stato investito da un' auto, che da Brescia procedeva verso Torbole. Viste le gravi condizioni del ferito è intervenuto anche l'elisoccorso. Non potendo atterrare i medici sono scesi con il verricello. Sul posto la Polizia locale per i rilievi, disagi alla viabilità.
Il ragazzino di 13 anni, residente sul lato di Castel Mella della strada, a quanto risulta dalle prime informazioni stava attraversando sulle strisce pedonali per tornare verso la propria abitazione, quando è stato investito da un'auto. Proprio a causa dell'incidente anche la madre del giovane si è sentita male ed è stata trasportata in ospedale.