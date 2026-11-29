Una delle prime notti davvero fredde della stagione. La neve è caduta copiosa in settimana e, sull’asfalto si sono formati brina e ghiaccio fin dalla prima sera. Alle 2 del mattino su quel tratto di strada c’era con tutta probabilità una lastra dura e insidiosa. Rischia di trasformarsi in tragedia il fine settimana in montagna di un gruppo di ragazzi del lago d’Iseo. Sono purtroppo ricoverati in condizioni gravissime due dei cinque giovani bresciani, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, rimasti coinvolti in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica lungo la statale 42, in territorio di Ponte di Legno.
La comitiva, partita del Sebino, stava trascorrendo il fine settimana nella seconda casa di una delle loro famiglie in alta Valcamonica e, nel cuore della notte, stava rientrando dopo una serata passata in un locale del passo Tonale.
La ricostruzione
Erano da poco passate le due quando il conducente, un ragazzo di 19 anni, ha perso il controllo dell’Audi Q7 sulla quale viaggiavano i cinque amici, si ipotizza per la presenza di ghiaccio o brina sulla carreggiata. Il suv, che procedeva in discesa dal Tonale verso Ponte di Legno, è uscito di strada all’ingresso della Val Sozzine, nei pressi dei parcheggi del centro fondo, andando a schiantarsi contro un albero, a circa un chilometro dall’abitato dalignese.
Chi abita nelle vicinanze, racconta di aver sentito un boato fortissimo nel cuore della notte. Impressionanti le condizioni della vettura che si sono presentate agli occhi dei soccorritori: il mezzo era completamente distrutto nella parte anteriore, tanto che la violenza dell’impatto ha staccato il motore, ritrovato a qualche metro di distanza.
I soccorsi
Per soccorrere i ragazzi è stato necessario dispiegare tutti i mezzi di soccorso disponibili fin dalla prima chiamata di allarme ricevuta dalla centrale operativa alle 2.15.
Sul posto sono giunti tre diversi elicotteri, decollati da Brescia, Sondrio e Trento, oltre alle ambulanze dei volontari di Ponte di Legno e Berzo Demo oltre all’automedica. Particolarmente delicato l’intervento dei Vigili del fuoco di Edolo e Vezza d’Oglio, che hanno operato con le pinze idrauliche per liberare dalle lamiere gli occupanti, poi affidati alle cure del personale sanitario.
I feriti
Ad avere la peggio sono stati il diciannovenne al volante e un altro occupante del suv, trasferiti in elicottero, in codice rosso, agli Spedali Civili di Brescia e al Santa Chiara di Trento, dove si trovano ricoverati con prognosi riservata. Meno preoccupanti le condizioni degli altri tre giovani, uno dei quali elitrasportato alla Poliambulanza a Brescia e gli altri due accompagnati in ambulanza all’ospedale di Esine, sono sempre rimasti coscienti.
Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Breno e la Polizia stradale. Da chiarire le cause esatte dell’uscita di strada, che non ha coinvolto altri veicoli: tra le ipotesi più accreditate c’è l’asfalto reso viscido dal ghiaccio, a causa delle basse temperature notturne registrate, che hanno toccato meno quattro gradi.